Botafogo conta com torcedor ilustre Ao término do jogo Botafogo x Palmeiras nesta noite de sábado circulava pelo gramado do Caio Martins o auditor do Superior do Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Flávio Zveiter, com uma camisa do time carioca enrolada no pescoço. Flávio vem a ser o filho do presidente do STJD, o também botafoguense, Luiz Zveiter.