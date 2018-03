Botafogo continua sem Dill e Edvaldo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, continua sem contar com a dupla de ataque titular formada por Dill e Edvaldo. Os dois jogadores se recuperam de dores musculares e nem viajam para Juiz de Fora, onde o Alvinegro enfrenta o América-MG, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio e Leandrão serão os substitutos. A dúvida de Levir está na lateral-esquerda. Com Daniel machucado, o treinador deve optar pelo improviso. Ou escala o lateral-direito Rodrigo Fernandes ou então o meia Camacho. Neste caso, o Botafogo atuaria no 3-5-2. Mas a tendência é a de que o técnico opte pela primeira opção, mantendo assim o esquema 4-4-2. "Os dois sabem se posicionar. É claro que é algo fora da rotina, porém, confio neles", afirmou Levir. A diretoria espera que a torcida compareça em grande número para lotar o estádio. Tanto que realizou uma promoção. O ingresso custa apenas R$ 1,00 mais um alimento não perecível, que será doado para a campanha Fome Zero do governo federal.