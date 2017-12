Botafogo contrata atacante presidiário O Botafogo anunciou na quinta-feira a contratação do atacante Hernande, que está preso, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpre uma pena de três anos, em regime semi-aberto, no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, na zona oeste. Ao ser contratado pelo Botafogo, Hernande passa a ter de se apresentar diariamente no presídio, às 20h. Há cerca de seis meses preso, ele cumpre pena por ter atropelado quatro pessoas, em 1995. A previsão é a de que, na próxima semana, Hernande assine contrato com o Botafogo, que já enviou toda a documentação necessária para a direção do presídio pedir sua a liberação à Vara de Execuções Penais do Estado. Hernande começou sua carreira no Vasco, em 1994.