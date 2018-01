Botafogo contrata atacante uruguaio Depois do meia argentino Artigas, o Botafogo confirmou nesta quarta-feira a contratação de outro reforço internacional: o atacante uruguaio Salgueiro, de 22 anos. O jogador que tinha chegada prevista para esta quinta ao Brasil somente se apresentará ao novo clube no dia 2 de janeiro. A diretoria alvinegra explicou que Salgueiro assinará um pré-contrato com o Botafogo no Uruguai e, ao desembarcar no Brasil, no dia 2, regularizará sua situação. Na ocasião, o jogador já se reunirá com os demais companheiros, fará os exames clínicos e físicos e dará início a pré-temporada para o Campeonato Carioca. Sobre o atacante Dodô, o clube informou que as negociações prosseguirão na próxima semana. O diretor de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, disse que as chances do clube em contratar o jogador aumentaram porque os empresários árabes interessados no atleta não depositaram nesta quarta o dinheiro para contratá-lo.