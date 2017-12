Botafogo contrata Bebeto de Freitas Bebeto de Freitas será o gerente de Futebol do Botafogo na próxima temporada. "Já conversamos e ele já está se despedindo dos companheiros (do Atlético-MG)", disse o presidente Mauro Ney Palmeiro. Freitas, que trabalhou nesta temporada no Atlético-MG, terá plenos poderes sobre o futebol do clube. O presidente acrescentou, no entanto, que terá uma reunião com o novo dirigente alvinegro para acertar os últimos detalhes. "Vamos ter um encontro, talvez no fim de semana, para definir essa nova etapa que o Botafogo está marcando em sua vida", afirmou Palmeiro.