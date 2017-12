Botafogo contrata Carlos Germano O Botafogo contratou o goleiro Carlos Germano (ex-Portuguesa, Santos e Vasco), nesta terça-feira, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O contrato, por empréstimo, do jogador com o Alvinegro vai até dezembro. A previsão é a de que ele se apresente no sábado. Outro reforço anunciado nesta terça-feira pelo clube foi o do lateral-esquerdo Rondinelli. O jogador está disputando as finais do Campeonato Estadual pelo Americano e, após o término, se apresenta ao Botafogo.