Botafogo contrata lateral-direito Flávio e meia Ricardinho O Botafogo contratou nesta terça-feira dois reforços para a temporada de 2007: o lateral-direito Flávio, ex-Figueirense, e o meia Ricardinho, ex-Internacional. A previsão é a de que os jogadores se apresentem nesta quarta, em Vitória, local da pré-temporada, e realizem os exames médicos. Aos 26 anos, Flávio retorna ao Rio após quatro temporadas. O jogador foi revelado pelo Fluminense e só acertou com o Botafogo porque sua transferência para o Genoa, da Itália, não se concretizou. ?Estava tudo certo para jogar na Itália, mas meu passaporte não ficou pronto. Agora espero ter uma grande passagem aqui no Botafogo, que tem tudo para ganhar os campeonatos que disputará?, disse Flávio, que também já defendeu o Santos. Já a contratação de Ricardinho, de 31 anos, é considerada uma incógnita porque o jogador não atua há sete meses. Após disputar o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, o jogador sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do pé direito, no início do Campeonato Brasileiro, chegou a se transferir para o Internacional, mas ficou em tratamento e nem entrou em campo pelo time gaúcho.