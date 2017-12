Botafogo contrata meia Carlinhos O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, acertou nesta sexta-feira a contratação do meia Carlinhos, da Portuguesa-SP. O jogador, que atuou no Campeonato Brasileiro pelo Internacional-RS, se apresenta no dia 2 janeiro ao novo clube. Carlinhos tem 30 anos e em 1997 trabalhou com o técnico Abel Braga no Guarani. O jogador disse estar contente por poder atuar no futebol carioca. ?É uma grande motivação e um novo desafio em minha carreira?, festejou. O novo contratado do Alvinegro vem para substituir o volante Leandro Ávila, que retorna ao Flamengo com o fim do empréstimo de seu passe.