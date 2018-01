Botafogo contrata meia Lúcio Flávio A diretoria do Botafogo parece disposta a atender ao pedido do treinador Carlos Roberto, que espera ter o elenco definido antes da pré-temporada, no início de janeiro. Nesta segunda-feira, anunciou a contratação do meia Lúcio Flávio, ex-São Caetano. O jogador será apresentado oficialmente nesta terça pela manhã, em General Severiano. E os reforços não param por aí. O lateral-esquerdo Jean, ex-Atlético Paranaense e que atualmente defende o Feyenoord, da Holanda, está muito próximo de vestir a camisa alvinegra, segundo declarou o diretor de Futebol do clube, Carlos Augusto Montenegro. O técnico Carlos Roberto elogiou a postura da diretoria, que na semana passada já havia contratado o lateral-direito Neném. "Eles estão empenhados em formar um grande time e em montá-lo o mais rápido possível. Isso facilitaria o trabalho de todos".