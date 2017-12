Botafogo contrata o goleiro Kléber O goleiro Kléber, ex-Atlético Mineiro, e o meia Leonardo Inácio, ex-Flamengo, devem ser apresentados nesta quinta-feira como os novos reforços do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Estou muito feliz por poder vir para o Rio, que é o maior centro de futebol do país, e poder atuar pelo Botafogo", disse o goleiro. O clube também está interessado na contratação do volante Leandro Ávila, do Flamengo. Visando a preparação para o Brasileiro, a diretoria do Botafogo programou uma excursão para o México, pelo período de 5 a 18 de julho. O auxiliar-técnico Renê Weber disse que o objetivo do técnico Paulo Autuori é o de ter o elenco completo para a disputa dos amistosos internacionais, para poder analisar todos os jogadores da equipe.