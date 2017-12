Botafogo contrata o meia Zada, do Bangu A diretoria do Botafogo anunciou nesta segunda-feira que o próximo reforço do time será o meia Zada, que estava no Bangu. O Alvinegro só estava esperando o fim da participação da equipe banguense no Campeonato Estadual para poder anunciar a contratação. Zada é o segundo jogador contratado e junta-se ao meia Esquerdinha no elenco alvinegro. O jogador deve se apresentar ao Botafogo no dia 24 de junho, data da reapresentação do elenco. A diretoria ainda procura outros reforços e o atacante Dudu, que tem o passe preso ao Vitória-BA, interessa ao Alvinegro. O clube também procura um atacante já que Taílson foi negociado com o Dínamo de Moscou (Rússia). Além disso, o presidente Mauro Ney Palmeiro tenta conseguir um patrocínio para manter o atacante Dodô. O dirigente pretende renovar o contrato do jogador para que ele se reapresente junto com o elenco. O dirigente deve se reunir nos próximos dias com Juan Figer, empresário do jogador.