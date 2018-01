Botafogo contrata Ramon e Guilherme A três dias da estréia do Campeonato Carioca, contra o América, no Maracanã, o Botafogo acertou a contratação do meia Ramon, ex-Fluminense, e do atacante Guilherme, ex-Cruzeiro. Seduzidos pelo projeto de trabalho apresentado pelo presidente Bebeto de Freitas, os dois principais reforços do Alvinegro em 2005 se apresentaram hoje em General Severiano confiantes em "cair rapidamente nas graças da torcida". Ramon, de 32 anos, e Guilherme, 30, vão ficar no Botafogo até o fim da temporada. Mas, ambos não devem ter condições físicas de enfrentar o América, na primeira rodada do Estadual. "A expectativa é muito grande. Estar num grande clube como o Botafogo é um motivo de orgulho. Vou trabalhar o mais rápido possível para render bem em campo", declarou Ramon, que teve passagens por Vasco e Atlético-MG e é um bom cobrador de faltas. "Estou vindo para me juntar a um grupo forte e espero dar alegrias aos torcedores". Já o atacante Guilherme prometeu "muito trabalho, empenho e gols". Em 2004, ele amargou a reserva do Cruzeiro. Quer "passar uma borracha" na temporada passada e se concentrar apenas em voltar a ter as atuações que o levaram a ser o artilheiro do Brasileiro de 1999 pelo Atlético-MG, com 28 gols. "Quero ser campeão com a camisa alvinegra, já que a torcida está carente. Não dá para falar em quanto tempo estarei pronto para defender o Botafogo".