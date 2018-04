Botafogo contrata volante Romeu O volante Romeu, ex-Corinthians e Atlético-MG, é o novo reforço do Botafogo. O passe do jogador foi emprestado ao clube pelo período de um ano. Nesta sexta-feira, ele desembarcou no Rio e assinou contrato. Romeu já viaja domingo com o elenco para a pré-temporada no local da concentração da seleção brasileira, a Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio. "Foi uma grande alegria vir para o Botafogo. Espero fazer o melhor possível para ajudar a equipe", disse Romeu. "Gostaria de ter o apoio da torcida. Amigos meus que atuaram pelo clube falaram que ela é boa e tranqüila.? Romeu tem 27 anos e depois de ser revelado no Goiás teve seu passe comprado pelo Corinthians. Na equipe paulista, conquistou os títulos de campeão estadual em 1997 e 1999, além dos Brasileiros de 1998 e 1999. Em 2001, transferiu-se para o Atlético-MG, indicado pelo atual técnico do Botafogo, Abel Braga.