Botafogo contrata volante Túlio Depois de confirmar o retorno do meia Ronaldo, que estava no Paraná, a diretoria do Botafogo apresentou nesta quarta-feira o seu segundo reforço para a temporada 2003: o volante Túlio. O jogador, de 26 anos e ex-Goiás, alugou seu passe ao clube carioca. Já o goleiro Carlos Germano finalmente se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde o time realiza sua pré-temporada. Ele ainda não acertou sua renovação contratual, mas demonstrou o desejo de permanecer no Botafogo.