Botafogo contrata zagueiro argentino

O zagueiro argentino Ferreno, que defendia o Tigre (ARG), desembarcou nesta terça-feira no Rio ansioso para vestir a camisa do Botafogo. Após fazer exames clínicos, ele será apresentado nesta quarta-feira, em General Severiano, como o primeiro reforço do clube alvinegro para a próxima temporada. E deseja cair rapidamente nas graças da torcida. "Tenho a confiança que farei um bom trabalho", disse, sem esconder a ansiedade de brilhar no novo clube. O lateral-esquerdo Zé Carlos deve ser a próxima novidade. Ele atuava no Cerezo Osaka, do Japão, e está quase certo com o Botafogo. A diretoria alvinegra também pretende apresentar em breve o atacante Leandrão, que defendeu o time carioca em 2003.