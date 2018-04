Botafogo contrata zagueiro Gilmar O Botafogo acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Gilmar, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Só ficou faltando acertar o tempo do contrato, que poderá ser de seis meses ou um ano. Depois do técnico Abel Braga ter dado um ultimato ao zagueiro Valdson para que ele se comporte em sua volta ao clube, o zagueiro Sandro manifestou apoio ao companheiro. "Sou um admirador do futebol dele e sei que teve problemas extra-campo. Estamos conversando e tenho certeza de que ele vai aproveitar esta chance", disse o atleta. Desde que Valdson voltou ao Botafogo, Sandro vem conversando com o companheiro para que ele entenda esse novo momento da sua carreira. "Ele ficou um tempo desempregado e um jogador com sua qualidade não pode ficar numa situação como essa", afirmou o zagueiro. Abel praticamente definiu o time para a partida de domingo, contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. O volante Romeu foi liberado pelos médicos e voltou aos treinamentos, assim como o goleiro Vágner, que treinou entre os reservas. Mas o titular do gol botafoguense será Kleber, porque, segundo o treinador, ele "foi muito bem" na vitória por 5 a 2, contra o Americano. O meia Alexandre também deverá ser titular.