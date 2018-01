Botafogo conversa para se acertar Com as seguidas derrotas, reuniões para discutir o fraco rendimento da equipe se tornaram constantes no Botafogo. Nesta segunda-feira, mais uma vez, os jogadores e a comissão técnica conversaram por cerca de uma hora, de portas fechadas. No encontro, foram discutidos os erros que levaram o time à desclassificação da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A derrota para o Americano, no domingo, deixou a equipe fora da semifinal. Os jogadores admitem que o Botafogo tem feito uma campanha irregular neste início de temporada, alternando atuações convincentes com apresentações pífias. Um prova disso é que, antes da derrota de domingo, o time tinha garantido classificação no Torneio Rio-São Paulo, com a vitória sobre o Palmeiras. Agora, os botafoguense tentam corrigir os erros para a partida contra o Santos, quarta-feira, pelas semifinais da competição regional.