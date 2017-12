Botafogo corre para renovar contratos Entre os quatro grandes cariocas, o Botafogo está à frente quando o assunto é renovação de contrato. Até agora, alguns dos principais jogadores já tinham assinado com o clube. Dentre eles, estão o zagueiro Sandro e os meias Valdo e Camacho. E os dirigentes buscam garantir a permanência de Almir, que tem proposta do futebol europeu, e do atacante Leandrão. O presidente Bebeto de Freitas deixou claro que não fará loucuras para reforçar a equipe. E prefere manter a base que levou o Botafogo de volta à primeira divisão do Brasileiro, bem como o investimento nos atletas formados no clube. O destaque é o jovem Hugo, de 17 anos, que vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, e deve ser aproveitado na equipe principal no Campeonato Carioca.