Botafogo: Cuca tem três dúvidas no time para a final O técnico do Botafogo, Cuca, tem três problemas para escalar o time para a disputa da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, domingo, contra o Flamengo. O lateral Luciano Almeida, o zagueiro Alex, além do meia Zé Roberto estão contundidos e ainda não têm a presença confirmada no confronto. Luciano Almeida está com dores na planta do pé direito, Alex com torcicolo e Zé Roberto sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, durante a partida contra o Coritiba, quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Cuca, por enquanto, optou por não fazer previsão sobre a ausência dos jogadores. Nesta quinta, somente os jogadores que não participaram do confronto contra os paranaenses participaram de um coletivo promovido por Cuca. Já nesta sexta, todos os titulares atuarão normalmente.