Botafogo curte liderança e boa fase Com o empate por 1 a 1 com o Fluminense e os demais resultados da rodada, o Botafogo se manteve na liderança do Torneio Rio-São Paulo (o time supera Vasco e Ponte Preta no saldo de gols) e aumenta cada vez mais o seu prestígio dentro da competição. O atacante Dodô, artilheiro do campeonato com cinco gols, disse que o clube está voltando a ser vencedor. "Vencemos o Americano, num jogo difícil fora de casa, e as pessoas começaram a nos observar. Veio o Palmeiras e ganhamos de novo", lembrou o jogador. "Agora, empatamos com o terceiro colocado do Brasileiro. Estamos no caminho certo." O técnico Abel Braga revelou que ficou muito satisfeito com a atuação da equipe do Botafogo no primeiro tempo do clássico com o Flu. "Até o presidente veio falar comigo que foi um dos melhores 45 minutos que ele viu nos últimos anos. No intervalo, disse aos jogadores que me sentia orgulhoso", contou o treinador. Abel também frisou que o clássico de domingo, contra o Flamengo, será um jogo difícil, porque os adversários são "perigosos" quando estão em má fase. "O Flamengo, quando está mal, se supera. Mas temos de ficar tranqüilos e nos preocupar em fazer o nosso jogo", disse ele.