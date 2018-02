Botafogo dá férias a 11 jogadores Na semana decisiva para a permanência do Botafogo na Primeira Divisão, a diretoria alvinegra resolveu nesta terça-feira pela manhã "dar férias antecipadas" para 11 jogadores. A tendência é a de que os atletas não permaneçam no clube na próxima temporada. Entre os nomes que aparecem na lista de dispensa, o volante Carlos Alberto é o único que atuou na derrota para o Corinthians, por 2 a 1, domingo, em Caio Martins. Os outros são: Lopes, Lázaro, Renatinho, Fábio Reis, Cassiano, Téti, Leandrinho, Gedeil, Gilmar e Delani, primo de Kaká. O clima é de tensão para o confronto contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, quando até mesmo um empate poderá não assegurar o time na divisão de elite do Nacional em 2005.