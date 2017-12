Botafogo dará poderes para dirigentes O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, disse hoje que se Rubens Minelli e Bebeto de Freitas forem contratados para os cargos de diretor técnico e diretor executivo, respectivamente, terão plenos poderes para comandar o futebol do clube. Palmeiro afirmou que só tratará de contratações após a definição da negociação com esses dirigentes.