Botafogo de Abel aposta nos reservas Sem o reforço do meia Esquerdinha, que ainda não está com a documentação de seu passe regularizada, o Botafogo estréia no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, contra o Americano, neste domingo, às 15 horas, no Caio Martins. Apesar da ausência de reforços para a disputa da fase final da competição, o técnico do Alvinegro, Abel Braga, afirmou estar confiante em um bom desempenho da equipe, porque conseguiu dar ritmo aos jogadores reservas. "Temos bons jogadores na reserva e terei várias opções durante a partida", disse Braga. "Enquanto eles (reforços) não chegam, o jeito é me virar com os atletas que tenho." Já o Americano faz sua primeira partida na fase decisiva com a certeza de um bom desempenho. Embalados pela conquista inédita do primeiro turno, o jogadores da equipe do interior do Estado querem provar que o feito não foi um "acidente".