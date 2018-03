Botafogo de Cuca terá novidades contra o Sport

Cuca normalmente não gosta de antecipar escalações, mas o técnico do Botafogo indicou que fará algumas mudanças no time que enfrentará o Sport, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, na estréia do Campeonato Brasileiro. Dando prioridade à Copa do Brasil, Cuca deverá poupar alguns titulares, apesar de ainda não confirmar quem sai ou quem entra. Veja também: Classificação Resultados e calendário "Vou preservar os mais desgastados para o jogo de volta contra o Atlético-MG (pela Copa do Brasil). Provavelmente serão jogadores de meio-campo, que correm mais, como Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio e Alessandro", disse o treinador. Ele gostou da atuação de alguns reservas no empate sem gols com os mineiros, que dá ao Botafogo o direito de avançar às semifinais com qualquer vitória, no Engenhão. Mas não quer adiantar, por exemplo, a permanência de Bruno Costa na zaga na vaga de André Luís. O técnico alvinegro comentou sobre as expectativas do Botafogo de lutar pelo título nacional, e só falou sobre o favoritismo dos outros. "Estamos mantendo a regularidade, melhorando a cada ano. No ano passado, quando falaram que éramos favoritos ao título, foi quando o time começou a cair", lembrou Cuca. "Estamos indo degrau por degrau. Temos de acreditar no trabalho que está sendo feito. Uma hora o título virá", garantiu o comandante. BOTAFOGO x SPORT BOTAFOGO: Renan; Túlio Souza (Alessandro), Renato Silva, André Luís e Eduardo; Diguinho, Leandro Guerreiro (Túlio), Lúcio Flávio e Zé Carlos; Jorge Henrique e Fábio. Técnico: Cuca. SPORT: Magrão; Luisinho Neto, Igor, Durval e Dutra; Daniel Paulista, Sandro Goiano, Éverson e Romerito; Carlinhos Bala e Enilton. Técnico: Nelsinho Batista. Árbitro: Cléber Welington Abade (SP). Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). TV: Pay-per-view Hora: 16 horas