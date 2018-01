Botafogo de Ribeirão melhora na A-2 Na estréia do técnico Pinho, o Botafogo venceu o Sertãozinho por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), completando a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O resultado deixa o time da casa na oitava posição, com sete pontos, um atrás do Sertãozinho, em sexto lugar. O Botafogo marcou um gol em cada tempo. Fabiano Souza, de falta, abriu o placar ao 43 minutos, com Kleyr fechando aos 44 minutos da etapa final. Esta foi a segunda derrota consecutiva do Sertãozinho, que na rodada anterior tinha perdido em casa para o Taquaritinga, por 3 a 2. Confira todos os resultados: Bandeirante 2 x 1 Araçatuba; Juventus 1 x 2 São Bento; Bragantino 1 x 0 Matonense; Taquaritinga 1 x 0 Mirassol; Oeste 1 x 2 Nacional; Flamengo 1 x 1 Guaratinguetá; Rio Preto 0 x 1 Comercial, Taubaté 1 x 0 Noroeste e Botafogo 2 x 0 Sertãozinho.