Botafogo de Ribeirão Preto acerta com meia Bernardo, ex-Vasco

O Botafogo de Ribeirão Preto acertou com um reforço importante para a disputa do Campeonato Paulista. Na sexta-feira, o técnico Moacir Júnior confirmou que o meia Bernardo, que acumula passagens por Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, chega ao Santa Cruz para jogar o Estadual.

"Já não é novidade a contratação do Bernardo. Ele fez o segundo semestre pelo Coritiba, tem histórico de Cruzeiro, Vasco, seleção de base, e vai ser muito bem vindo. Acredito que o Bernardo vai ser muito bem vindo e tenho certeza que ele está focado em ajudar o Botafogo no Paulistão de 2017", comentou o treinador, em entrevista coletiva, após vitória por 3 a 0 sobre o São Carlos em partida amistosa nesta sexta, no Santa Cruz.

Revelado pelo Atlético de Sorocaba, Bernardo está com 26 anos. Seus melhores momentos foram no Vasco, mas ele também defendeu Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Ceará. No Brasileirão, fez só seis jogos pelo Coritiba, um deles como titular, apenas.

Entre os reforços já contratados pelo Botafogo para o Paulistão, destaque para o atacante Isaac Prado, que estava emprestado para o Corinthians, onde não foi aproveitado, e o lateral-direito Raul Prata, de 29 anos, que foi titular da Luverdense na Série B.