Botafogo de Ribeirão Preto assina contrato e terá 'Gattuso' chinês

O Botafogo de Ribeirão Preto terá um chinês no seu elenco profissional. O zagueiro Ma Sheng, de 18 anos, é o primeiro atleta estrangeiro formado no clube a conseguir chegar ao time profissional. O defensor assinou contrato na segunda-feira, com validade até abril de 2017 (confira o mercado da bola).

"Estou muito feliz com essa oportunidade que o Botafogo está me dando e prometo me esforçar ao máximo para que possa corresponder a essa confiança e também buscar o meu espaço", afirmou Sheng, que ganhou o apelido de Gattuso na base do time de Ribeirão Preto.

O chinês participou do Botafogo Academy em um período de três anos e há muito tempo já vinha chamando a atenção dos dirigentes botafoguenses. "O Gattuso é um jogador de muito potencial e isso só está fazendo o nome do Botafogo ficar ainda mais forte na China", comentou Jaime Ma, representante do Olé Beijing, clube chinês parceiro do Botafogo.

Ma Sheng estava nos planos para atuar pelo Botafogo na Copa São Paulo, porém não houve tempo para acertar os detalhes burocráticos desta transação. Pela nova regulamentação da Fifa, o Botafogo só pode oferecer contrato de jogador profissional ao atleta estrangeiro após ele completar 18 anos de idade.

O jogador já está com o visto de trabalho liberado pelo governo chinês e foi registrado na Federação Paulista de Futebol. O atleta irá treinar inicialmente com o elenco profissional do Botafogo, sob o comando do técnico Marcelo Veiga. Gattuso deve fazer a sua estreia em partidas oficiais pelo clube durante o Campeonato Paulista Sub-20.