Botafogo decide futuro de Rui nesta 5ª O lateral-direito Ruy e o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, vão se reunir nesta quinta-feira pela manhã em General Severiano para decidir o futuro do atleta. O jogador não escondeu sua vontade de retornar ao Cruzeiro, clube que detém seus direitos federativos. "Sempre tive uma boa relação com a diretoria e agora não será diferente. O Bebeto sabe que sempre dei o máximo pelo Botafogo, mas agora o momento é outro e tenho a certeza de que chegaremos a um acordo", disse Ruy. Para o clássico com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a dupla de ataque do Botafogo será formada por Almir e Schwenck, já que o técnico Mauro Galvão não poderá escalar Luizão e Raúl Estévez, que vão cumprir suspensão automática.