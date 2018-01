Botafogo defende ponta da Série B contra Luverdense na estreia de Ricardo Gomes Com a estreia do técnico Ricardo Gomes no comando, o Botafogo recebe o Luverdense neste sábado, às 16h30, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro defende a liderança, mas os três pontos diante da equipe de Mato Grosso terão um valor ainda mais especial para o treinador, que volta ao reservado após quatro anos afastado do futebol.