Botafogo defende tabu em Ribeirão O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Rio Branco, neste sábado, querendo manter o tabu de estar mais de um ano sem perder em seu estádio. Por sua vez, o seu adversário é o único invicto dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. A comissão técnica do Botafogo sabe que será difícil manter esta situação. Terceiro colocado com 11 pontos, o Rio Branco vem mostrando um futebol eficiente. O Botafogo está na nona colocação com oito pontos ganhos. Para esta partida, o técnico Lori Sandri não poderá contar com o experiente goleiro Maurício, com uma contusão nas costas. Em seu lugar entra Toni, herói na decisão dos pênaltis contra a Ponte Preta. O atacante Gauchinho, ainda se recuperando de uma contusão, fica, de novo, no banco. As novidades são as voltas do zagueiro Bell e do volante Douglas, após cumprirem suspensão. A estréia do volante Edgar está confirmada, recém-contratado do América-MG. Rio Branco - No Rio Branco, o técnico Zé Teodoro mexe no esquema, voltando ao tradicional 4-4-2. Ele ainda não sabe quem jogará na defesa ao lado de Gilmar Lima. Maxsandro, recuperado de contusão, será avaliado. Se não reunir condições ideais, Luís Carlos continua no time. Nas outras posições, o treinador coloca Vaguinho no meio-campo para reforçar a marcação e Marcus Vinícius entra no ataque ao lado de Anaílson, ocupando a vaga de Reinaldo, que foi negociado com o futebol árabe.