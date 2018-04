Botafogo demite Mazola Júnior mesmo com boa colocação no Paulistão

O Botafogo anunciou na noite de domingo a saída do treinador Mazola Júnior. A diretoria do time de Ribeirão Preto esperou o final do jogo do São Paulo contra o Linense, com a vitória do time tricolor, para ligar para ele e anunciar a dispensa. É que com a derrota do Linense, o Botafogo está praticamente classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista, em segundo lugar no Grupo C, com 16 pontos.

Com a saída de Mazola Júnior, duas são as opções do Botafogo: Régis, ex-volante da Ponte Preta nos anos 80 e que vinha trabalhando como auxiliar de Vagner Mancini, e Rodrigo Fonseca, treinador do sub-20 do clube que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. O segundo tem a preferência do presidente Rogério Barizza.

Com 16 pontos ganhos, o Botafogo está praticamente classificado no Grupo C do Campeonato Paulista e tem mais dois jogos: no próximo domingo enfrentará o São Paulo, em Ribeirão Preto, e encerra a competição no dia 8 de abril, contra o Mogi Mirim, em Mogi Mirim.