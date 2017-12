Botafogo demite o técnico e 3 atletas A derrota para o Ituano por 3 a 1, neste domingo, em Itu, pelo Campeonato Paulista da Série A1, acabou determinando a demissão do técnico do Botafogo, Nicanor de Carvalho Júnior. Além dele, a diretoria do clube dispensou três jogadores: o zagueiro Júlio César, o meio-campo Cairo e o lateral Ivan. Apesar da derrota e da ação da diretoria, a campanha do Botafogo no Paulista não é tão ruim. O time de Ribeirão Preto soma 14 pontos, três a menos do que o líder Santo André. Em nove jogos disputados, o retrospecto é de quatro vitórias, dois empates e três derrotas. O problema é que a equipe não vence há seis partidas. Pela Copa do Brasil, também já foi eliminada na primeira fase, ao empatar em casa com o Sport e depois ser goleada, em Recife, por 7 a 2. O novo técnico deve ser definido nesta segunda-feira. Entre os cotados estão Fito Neves, ex-Matonense, e Estevam Soares, ex-Ponte Preta.