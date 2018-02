Botafogo: denúncia contra empresários O coordenador de Futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lancetta, denunciou hoje um esquema de empresários para tirar jogadores das categorias de base do clube. De acordo com o dirigente, os atletas são orientados a não assinarem nenhum contrato com o Alvinegro caso o procurador seja excluído da negociação. "É um fato que vem ocorrendo no Botafogo há muito tempo e tem preocupado a diretoria", afirmou Lancetta, frisando que os dirigentes têm sofrido retaliações desde que o presidente Bebeto de Freitas determinou que nenhum jogador das categorias de base poderia ter empresário. Lancetta citou como exemplo o caso do atacante Hugo, da seleção brasileira sub-17, que deixou o clube orientado por um empresário. Ele revelou que a diretoria já procurou o juiz Siro Darlan para saber quais medidas devem ser adotadas neste caso.