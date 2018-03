Botafogo derrota América por 3 a 1 O Botafogo não teve dificuldades para derrotar o América, por 3 a 1, no Caio Martins, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar das muitas oportunidades de gol desperdiçadas, o Alvinegro, em nenhum momento, teve sua vitória ameaçada. Com o resultado, a equipe do técnico Levir Culpi mantém suas chances de se classificar para as semifinais da competição. Em um primeiro tempo com muitas faltas, sobretudo por parte do América, o Botafogo teve diversas oportunidades de gol e poderia ter voltado para a segunda etapa com uma goleada. Logo aos dois minutos, o atacante Alex Alves, que retornava ao Alvinegro após um mês parado, tocou para o lateral-direito Ruy. Diante do goleiro, o jogador chutou por cima do gol. O Botafogo continuou melhor e quase abriu o placar com o lateral-esquerdo Jorginho Paulista. O goleiro Carlos Germano fez uma defesa de puro reflexo. Aos 15, o meia Camacho cruzou e Alex Alves cabeceou no braço do zagueiro Márcio Cleick. O árbitro Gutemberg de Paula Fonseca assinalou pênalti. Alex Alves cobrou, marcando seu primeiro gol na competição. O América pouco assustava o gol adversário. O Botafogo, por sua vez, continuava tentando ampliar o marcador. Em bonita jogada, o zagueiro Sandro bateu de voleio para linda defesa de Carlos Germano. No rebote, Alex Alves tocou por cobertura, mas a zaga cortou. Até que, aos 45, o mesmo Alex Alves cruzou e Camacho só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. No segundo tempo, o Botafogo voltou com a mesma disposição. Porém, o Alvinegro continuou perdendo muitos gols. Almir desperdiçava sucessivas chances para ampliar. Aos 18 minutos, lançamento para Dudu que o goleiro Jefferson cortou com as mãos fora da área. O juiz, então, o expulsou. Em seguida, Alex Alves, sem goleiro, finalizou para fora. Aos 41, Daniel, de voleio, marcou o terceiro gol do Botafogo. No minuto seguinte, Dudu descontou para o América. Outros jogos - O Madureira empatou com a Portuguesa, por 2 a 2, em Conselheiro Galvão. Em Cabo Frio, Cabofriense e Americano empataram por 0 a 0. E o Friburguense derrotou o Bangu, por 2 a 0, no Estádio Eduardo Guinle.