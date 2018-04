Botafogo derrota Atlético-PR e avança na Sul-Americana

Depois de dez partidas sem vencer, o Botafogo conseguiu uma vitória. Nesta quarta-feira, fez 3 a 2 sobre o Atlético-PR, no Engenhão, no Rio de Janeiro, um resultado que valeu ao clube carioca a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O próximo adversário será o Emelec, do Equador. No jogo de ida, no Paraná, houve empate sem gols.

O triunfo do Botafogo foi o primeiro de Estevam Soares no comando do clube. Mas o jogo esteve complicado para a equipe. Wesley, num lance isolado muito bonito, fez o primeiro gol da partida. Lúcio Flávio empatou em cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o Atlético recuou muito, uma vez que o empate por 1 a 1 garantia a sua classificação. Numa falha da zaga atleticana, Gabriel virou para o Botafogo aos 14 minutos. O lateral-esquerdo da equipe carioca era o melhor em campo.

O time da casa dominava o jogo, quando Nei chutou cruzado e a bola passou entre as pernas do goleiro Castillo, intensamente vaiado pela torcida. Mas, logo depois, Wellington completou cruzamento de Lúcio Flávio para fazer o gol da vitória e da classificação do Botafogo.

BOTAFOGO 3 X 2 ATLÉTICO-PR

Botafogo - Castillo; Emerson, Juninho e Wellington; Alessandro (Thiaguinho), Leandro Guerreiro, Jonatas, Lúcio Flávio e Gabriel (Eduardo); Reinaldo (Victor Simões) e André Lima. Técnico: Estevam Soares

Atlético-PR - Galatto; Manoel, Fransergio e Bruno Costa; Raul (Nei), Rafael Miranda (Jhonatan), Valencia, Marcinho e Wesley; Wallyson e Alex Mineiro (Patrick). Técnico: Antonio Lopes

Gols - Wesley, aos 32, e Lúcio Flávio (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 14, Nei, aos 36, e Wellington, aos 38 minutos do segundo tempo

Árbitro - Wilson Seneme (Fifa-SP)

Cartões amarelos - Leandro Guerreiro (Botafogo); Bruno Costa, Valencia e Patrick (Atlético-PR)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

(alterado às 9h38 para correção de informação)