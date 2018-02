Botafogo derrota Desportiva em amistoso no Espírito Santo O Botafogo derrotou a Desportiva Capixaba por 3 a 1, na noite deste domingo, em Cariacica (ES), em amistoso de preparação para a disputa do Estadual do Rio, que começará no próximo dia 24. O jogo marcou o final do período de dez dias de treinamentos do time carioca na capital capixaba. O grupo agora retorna ao Rio, onde treinará até a estréia contra o Madureira, no Maracanã. Depois de um primeiro tempo truncado, especialmente por causa do péssimo estado do gramado do Estádio Engenheiro Araripe, o Botafogo voltou do intervalo com mais disposição e conseguiu fazer 2 a 0 logo nos quatro primeiros minutos. Zé Roberto, a um, e André Lima, aos quatro, marcaram. Diguinho fez o terceiro, já aos 45, e Douglas descontou num belo gol, aos 47.