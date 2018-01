Botafogo derrota Madureira por 1 a 0 O Botafogo conseguiu nesta quarta-feira a sua segunda vitória no segundo turno do Campeonato Estadual ao derrotar o Madureira, por 1 a 0, em Conselheiro Galvão. O Alvinegro atuou com o time titular e sofreu com o forte calor. O gol da vitória só veio no segundo tempo e o goleiro Kléber ainda defendeu um pênalti. A primeira oportunidade do Botafogo só aconteceu aos 33 minutos quando o atacante Dodô chutou de primeira e o goleiro Alex fez boa defesa. Aos 37 minutos, o volante Zé Hílton cabeceou e a bola passou rente ao travessão. No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e logo aos sete minutos o volante Almir fez uma boa jogada, entrou na área, driblou um zagueiro e chutou rasteiro no canto, marcando o único gol da partida. Aos 40 minutos, o Madureira empatou a partida, mas o juiz Djalma José Beltrami anulou o gol, alegando impedimento do atacante Adriano. O Madureira ainda teve uma última oportunidade, aos 44 minutos, quando o atacante Daniel cometeu pênalti no meia Fábio Costa. O atacante Josimar cobrou e o goleiro Kléber defendeu, garantindo a vitória alvinegra.