Botafogo derrota o ABC por 3 a 1 e fecha rodada em 3ª lugar na Série B

Os 6 mil torcedores do Botafogo que se animaram a prestigiar o clube no jogo desta terça-feira contra o ABC, pela 18.º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, levaram um susto logo aos 12 minutos, quando o time potiguar abriu o placar. Mas, assustado com o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação para a elite em 2016, o clube alvinegro carioca reagiu e conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo e no segundo ampliou a vantagem. Com a vitória por 3 a 1, encerrou a rodada em terceiro lugar, com 33 pontos, atrás de Vitória (1.º) e América-MG (2.º), ambos com 34.

Mesmo enfrentando um adversário bastante frágil - a última vitória do ABC no campeonato foi em 7 de julho e nas últimas seis rodadas o time havia perdido cinco partidas e empatado uma -, o Botafogo começou mal e deu chance para que o time potiguar abrisse o placar aos 12 minutos, no primeiro chute a gol da partida: em rápido contra-ataque, Fabinho recebeu pela direita na entrada da área e chutou cruzado; a bola passou por toda a defesa e sobrou para Edno, que chutou de esquerda.

As reclamações da torcida botafoguense duraram 9 minutos, pois aos 21 o clube carioca conseguiu empatar. Diego Jardel lançou a bola para a área, Reginaldo tentou cortar, mas a bola ficou com Navarro, que de cabeça encobriu o goleiro Saulo.

Mais 9 minutos e a virada botafoguense se concretizou. Daniel Carvalho recebeu pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro para Neilton, que só teve o trabalho de completar para o gol. Foi o primeiro gol dele pelo Botafogo.

No segundo tempo, o Botafogo valorizou a posse de bola, contou com o desespero do ABC e ampliou o placar logo aos 9 minutos. Daniel Carvalho recebeu na direita, driblou um marcador e cruzou na cabeça de Navarro, que anotou o segundo dele na partida.

Depois, o jogo ficou morno e não houve novas mudanças no marcador. Com a derrota, o ABC terminou a rodada na 18.ª posição da tabela de classificação, com 17 pontos em 18 jogos, e precisa ganhar aproximadamente a metade dos seus 20 jogos restantes para se garantir na Série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 1 ABC

BOTAFOGO - Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Giaretta e Carleto; Serginho, Willian Arão, Daniel Carvalho (Octávio) e Diego Jardel; Neilton (Elvis) e Navarro (Luís Henrique). Técnico: Ricardo Gomes.

ABC - Saulo; Reginaldo, Luizão, Leandro Amaro e Marcílio; Fabio Bahia, Michel (Wellington Bruno), Rafael Miranda e Bismark (Rafael Oliveira); Fabinho (Rafinha) e Edno. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Edno, aos 12, Navarro, aos 21, e Neílton, aos 30 minutos do primeiro tempo; Navarro, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luis Ricardo (Botafogo); Reginaldo, Fabinho e Leandro Amaro (ABC).

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira (CE).

RENDA - R$ 64.415,00.

PÚBLICO - 5.676 pagantes (6.435 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).