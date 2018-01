Botafogo derrota Olaria por 1 a 0 O Botafogo sofreu, mas conseguiu estrear com vitória no Campeonato Carioca. O Alvinegro derrotou neste domingo o Olaria, por 1 a 0, em Caio Martins. O time sentiu os vários desfalques e encontrou dificuldades para impor o seu ritmo de jogo. Já o Olaria perdeu diversas oportunidades para marcar o seu gol e acabou perdendo num lance de bola parada. O jogo começou equilibrado com ambas as equipes se estudando. Logo no primeiro minuto, o Olaria assustou numa cobrança de falta. O Botafogo respondeu com o lateral-direito Renatinho. Ele bateu um escanteio e a bola chegou a tocar no travessão antes de ir para fora. O Olaria explorava o lado esquerdo da defesa do Botafogo em que o jovem Renan parecia nervoso com sua estréia no time. Errando constantemente, o jogador não conseguia marcar seus adversários. Ely Thadeu quase abriu o placar, mas o goleiro Jefferson defendeu. Na melhor oportunidade que teve na primeira etapa, o Alvinegro ficou bem perto de fazer o seu gol. O volante Fernando finalizou na trave. No rebote, Anderson não aproveitou. No segundo tempo, o equilíbrio continuou. E novamente foi o Olaria quem assustou primeiro. O meia Marcelo Souza, sozinho, chutou para fora. O Botafogo deu a resposta numa confusão dentro da área adversária. Três jogadores chegaram a finalizar e o goleiro Cássio acabou salvando em cima da linha. Até que, aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro João Carlos desviou e o atacante Dill, de cabeça, marcou para o Botafogo. O Olaria, então, partiu disposto a empatar a partida. O time da Rua Bariri pressionou, mas desperdiçou muitas oportunidades de gol. Fabrício, de frente para o goleiro Jefferson, conclui para fora.