Botafogo derrota Santa Cruz por 3 a 0 O Botafogo jogou bem e não teve dificuldades para vencer o Santa Cruz, por 3 a 0, neste sábado à tarde, Estádio de Caio Martins, em Niterói, e se manter assim em excelente posição na Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca começou pressionando o adversário, e com dez minutos de jogo já havia desperdiçado três chances para marcar. Com toques rápidos e precisos, e maior volume de jogo, o Botafogo abriu o placar aos 38 minutos, com Dill, que se aproveitou de uma finalização equivocada de Sandro. A bola sobrou para o atacante, que completou sem defesa para João Carlos. Antes mesmo do encerramento da primeira etapa, o Botafogo criou outras oportunidades e poderia ter decidido o jogo antes do intervalo. Edvaldo era um dos destaques da equipe, ao lado do veterano Valdo, sempre presente nas jogadas de perigo do Botafogo. O Santa Cruz nem sequer esboçou reação. Parecia mais preocupado em parar os ataques do Botafogo com faltas. O Botafogo voltou para o segundo tempo com o mesmo ritmo. Aos 11 minutos, Edvaldo driblou João Lima e chutou com perfeição para ampliar. Com o apoio da torcida, o Botafogo não recuou para garantir o resultado. Continuou em busca dos gols, e tudo isso acabou enervando o visitante, que teve dois jogadores expulsos: Ricardo e João Lima. O terceiro gol surgiu aos 39, num lance em que Leandrão aproveitou passe de Almir, para finalizar.