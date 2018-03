Botafogo desafia tradição corintiana Botafogo e Corinthians entram em campo neste domingo, às 15 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para disputar a primeira partida das finais do Campeonato Paulista. Além do atrativo natural de uma decisão, o jogo traz algumas peculiaridades. A maior delas é a diferença de tradição e financeira entre os dois clubes. Enquanto o time do Parque São Jorge é o recordista de conquistas, com 23 títulos paulistas ao longo de sua história, tem a maior torcida, conta com uma parceria bem-sucedida e joga com um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, a equipe de Ribeirão Preto nunca chegou ao título estadual, possui um número reduzido de torcedores e aguarda com expectativa as cotas da Federação Paulista de Futebol (FPF) para cobrir dívidas e pagar seus jogadores. Esta final também ?premia? um questionável regulamento que permitiu a uma equipe com saldo negativo de gols ? o Botafogo tem um negativo ? chegar à final e mesmo ao título de 2001, repetindo o feito de Internacional de Limeira (86) e Bragantino (90), os dois únicos clubes do interior do Estado que já foram campeões paulista. Já os corintianos apostam no bom retrospecto no estádio Santa Cruz. Lá em Ribeirão Preto conquistaram o título de 95, sobre o Palmeiras, e na primeira fase deste Paulistão golearam os donos da casa por 5 a 1.