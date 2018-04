Botafogo desiste de contratar Fellype Gabriel

A Portuguesa, que tem acordo de dois anos com o meia-atacante, já não admitia liberá-lo, mas os cariocas contavam com o desejo do jovem jogador em buscar um clube de maior repercussão.

O empresário do atleta, Eduardo Uram, porém, disse que o foco é ainda maior. "Tenho conversado todos os dias com a diretoria da Portuguesa para tratar de uma possível liberação, mas a possibilidade de o Fellype acertar com o Botafogo é muito pequena. A prioridade é uma transferência para o exterior", revelou.

Outro sonho botafoguense era Morais, do Corinthians, mas o clube paulista também se recusou a negociar o jogador. Apesar de pouco utilizado no ano passado, Morais é visto como peça importante no rodízio que o técnico Mano Menezes fará entre o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores.