Botafogo deve anunciar dispensas Desclassificado das finais do Campeonato Carioca, o Botafogo inicia sua preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na segunda-feira. A expectativa é para a lista de dispensa que deverá ser anunciada neste sábado, durante o treino da equipe no CFZ, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Além disso, os nomes de dois novos reforços podem ser divulgados pelo presidente Bebeto de Freitas.