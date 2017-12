Botafogo deve contratar Mauro Galvão O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, deverá anunciar Mauro Galvão como o novo treinador do clube. Galvão é auxiliar-técnico de Geninho no Vasco, mas disse nesta segunda-feira que será um sonho comandar o Alvinegro no Campeonato Brasileiro. "Ainda trabalho no Vasco, mas nunca escondi minha vontade de voltar a ser treinador. Não tenho contrato com o clube de São Januário e seria uma honra estar à frente da equipe alvinegra", disse Galvão, que admitiu ter sido sondado pela diretoria alvinegra. O empate, por 2 a 2, com o Grêmio, domingo no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Brasileiro, teve sabor de derrota para o Botafogo. Este é o pensamento dos atletas, que ainda não conseguiram explicar como a equipe, que vencia por 2 a 0, permitiu ao time sulista igualar o placar, faltando apenas cinco minutos para o término do confronto. "O time se assustou com o primeiro gol. Não entendi. Esse time está precisando vencer para criar confiança", concluiu o técnico interino Luiz Matter.