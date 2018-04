Botafogo deve escalar reservas na Sul-Americana

O técnico Estevam Soares só pensa no duelo crucial com o Sport, adversário direto na luta contra o descenso, no sábado, e vai poupar os titulares na partida do torneio continental.

"Vamos dar ritmo de jogo àqueles que estão atuando pouco. Alguns jogadores estão com o porcentual de gordura acima do ideal e, nesta semana, todos poderão fazer um trabalho físico melhor", adiantou o treinador nesta segunda-feira.

E pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhou uma boa notícia. O árbitro Rodrigo Cintra amenizou para a diretoria do Botafogo - em uma suposta tentativa de agressão contra ele, após a partida contra o Grêmio, domingo - e afirmou na súmula que os responsáveis pelo clube impediram tumulto maior.