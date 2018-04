Botafogo deve jogar com titulares na quinta, diz técnico

VOLTA REDONDA - O empate por 1 a 1 com o Resende, sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, não deve antecipar a estreia da força máxima do Botafogo no Campeonato Carioca. Após a partida em Volta Redonda, o técnico Eduardo Hungaro avisou que deve usar os reservas na próxima terça-feira, diante do Bangu, e só acionar os titulares no compromisso seguinte, diante do Madureira, na quinta-feira.

"A equipe vai disputar uma partida antes do jogo em Quito, provavelmente a de quinta-feira. Para o jogo de terça, deveremos ter uma escalação parecida com a de hoje (sábado), mas ainda vamos buscar uma definição", afirmou, reiterando que a prioridade neste início de ano é o primeiro jogo com o Deportivo Quito pela fase preliminar da Copa Libertadores, fora de casa, em 29 de janeiro.

Hungaro garantiu que não ficou surpreso com a atuação irregular do Botafogo diante do Resende, pois o time teve pouco tempo de preparação e estava sem ritmo de jogo. "Tivemos 15 dias de trabalho, e a equipe sentiu. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, principalmente por causa da parte física", disse. "A equipe jogou junta pela primeira vez depois de poucos dias de treino", completou.