Botafogo deve manter Carlos Alberto O técnico do Botafogo, Levir Culpi, começou a preparar o time para a estréia no Campeonato Estadual contra o Bangu, domingo, no Estádio Moça Bonita. Hoje, ele comandou o primeiro treino da equipe na cidade de Cordeiro, na região serrana do Rio. Como não havia apitos, Levir foi obrigado a orientar a atividade através de assobios. O goleiro Carlos Germano e o zagueiro Gilmar, que renovaram contrato no último fim de semana, participaram normalmente do treinamento. Já o zagueiro Sandro, que também vai permanecer no Botafogo nesta temporada, foi poupado por causa de dores no tornozelo. Nos próximos dias, a diretoria do Alvinegro espera anunciar a permanência do meia Carlos Alberto. O jogador havia declarado que não desejava continuar no clube, mas como não apareceu nenhuma proposta de transferência, ele deve renovar contrato.