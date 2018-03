Botafogo deve manter esquema contra Lusa O técnico do Botafogo, Levir Culpi, manteve no treino desta terça-feira o esquema com dois atacantes e deve utilizá-lo no jogo contra a Portuguesa, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi com esta formação que o Alvinegro conseguiu sua primeira vitória na competição. A equipe carioca derrotou o CRB-AL, por 3 a 0, na última rodada. Levir deve manter também a dupla de ataque formada por Dill e Leandrão. Mas Edvaldo e Fábio foram testados no treino. Já o volante Túlio, com uma contusão no pé, foi poupado do coletivo. "Não participei por precaução. Tive uma melhora e vou estar no jogo", afirmou o jogador.