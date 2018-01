Botafogo deve perder patrocinador O time do Botafogo se reapresenta amanhã para o início da pré-temporada em Teresópolis, na Granja Comary, local de concentração da seleção brasileira, com duas notícias ruins para sua torcida. O Alvinegro deve perder a partir de abril o patrocinador de suas camisas e o lateral-esquerdo Leonardo Inácio não renovará seu compromisso contratual. A Golden Cross não está interessada em renovar sua parceria com o clube. A saída da empresa representa uma perda anual de R$ 1,2 milhão, além do cancelamento dos planos de assistência médica dos jogadores e funcionários. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, tentará convencer os parceiros a continuarem e, em última caso, arrumar outro patrocinador para as camisas. Já Leonardo Inácio, por não conseguir uma garantia bancária de que receberá cerca de R$ 400 mil, referentes a salários e direitos de imagem atrasados, decidiu não renovar contrato com o Botafogo. O jogador disse já ter propostas para atuar por outras equipes.