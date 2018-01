Botafogo deve ser punido pelo STJD O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, requisitou a uma emissora de TV a fita de vídeo da partida Botafogo x Remo, disputada no último sábado em Caio Martins, Niterói, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isto deve determinar a punição do clube carioca com a perda do mando de campo por pelo menos um jogo. Tudo por causa de um rojão lançado próximo ao goleiro Gilberto, do time paraense, durante a partida. O jogador ficou caído em campo e disse ter sido atingido por estilhaços do artefato. Se Luiz Zveiter entender que houve falha grave de segurança em Caio Martins, o Botafogo pode ser denunciado com base no Artigo 297 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Neste caso, a pena prevista seria a de interdição do estádio. Mas a tendência é que o Botafogo seja enquadrado pelo texto do Artigo 300 do CBDF ("deixar... de prevenir ou reprimir o lançamento de objetos no campo..."). Aí, a punição seria a de perda do mando de campo de um a três jogos. Até o presidente do clube, Bebeto de Freitas, já acolheu a idéia de que o Botafogo sofrerá alguma sanção do STJD. Ele acusou integrantes de uma torcida organizada de serem os responsáveis pelo incidente.